Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şarampole devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, araçtan yara almadan kurtuldu.
Teslime Ç. idaresindeki otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Hal Kavşağı'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin atık malzemelerinin üzerinde ters dönerek durabildi.
Sürücü Teslime Ç., hurdaya dönen araçtan kendi imkanları ile yara almadan çıktı.
Etiketler: Trafik Kazası
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