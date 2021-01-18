Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta usulsüz avlanan 9 kişiye 15 bin lira ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Sivas'ta usulsüz avlandıkları tespit edilen 9 kişiye 15 bin lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldızeli, Şarkışla, Zara, Suşehri, Koyulhisar ve il merkezinde av koruma denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde 9 kişinin usulsüz avlandığı tespit edildi. Bu kişilere 15 bin lira ceza uygulandı. 4 tüfeğe el konuldu.
Etiketler: Doğal Yaşam
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