Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya ve Muğla'ya zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yaptı. Sıcaklıklar bölge genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece altında seyredecek.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya'da, özellikle kıyı kesimler başta olmak üzere 19-21 Ocak'ta sıcaklıklar düşecek.
Sıcaklıkların, bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Buna göre, hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklenen bölgede üreticiler başta olmak üzere ilgili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Muğla genelinde de bu 3 gün boyunca zirai don bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Sivas'ta usulsüz avlanan 9 kişiye 15 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz