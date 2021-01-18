1998 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 138 türden 1500 civarında hayvanın yaşamını sürdürdüğü Bursa Hayvanat Bahçesi yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

Tesiste yaşayan ve soğuk havaya alışkın olmayan diğer hayvanlar kış mevsimini ısıtıcıların bulunduğu barınaklarında geçirirken, soğuk hava şartlarına alışkın hayvanların beslenme saati ise belgesellerdeki görüntüleri aratmadı.

[Fotoğraf: AA]

Victor'a direkte sofra

Tesisteki “Victor” adlı Sibirya kaplanının, doğal ortamına yakın şekilde beslenmesi sağlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Avcılık özelliklerini unutmaması için etlerin doğrudan verilmediği kaplan, saklanan etleri koklayarak ve yaklaşık 3 metre boyundaki direklere tırmanarak buluyor.

Penguen, kızıl geyik ve kırmızı pandalar…

Hayvanat bahçesinin diğer sakinleri ise yine soğuk hava şartlarında yaşamaya alışkın olan penguen, kızıl geyik ve pandalar.

[Fotoğraf: AA]

Bakıcılarının elleriyle, günde üç öğün balıkla besledikleri penguenler, yemeğin ardından yüzüyor.

[Fotoğraf: AA]

İhtişamlı boynuzlarıyla hayvanat bahçesine renk katan kızıl geyikler bakıcılarına duydukları bağlılıkla dikkat çekerken, kırmızı pandalar ise karın tadını çıkarıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı günlerde, Bursa Hayvanat Bahçesi’nde aynı anda en fazla 1000 ziyaretçi bulunabiliyor.