Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğini aktaran Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Valiliği, kentte Cuma akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine yer verilen açıklamada, kar yağışının bugün öğleden sonra Anadolu yakasında etkili olmasının beklendiği, yağışın akşam saatlerinde de kesileceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi.

Tahminlere göre, yarın İstanbul'un kuzey kesimlerinde (Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile) sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar hafif kar yağışı geçişleri bekleniyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğini aktaran Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

15 bin ton tuz kullanıldı

Açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilere de yer verildi.

Müdürlük tarafından, 4 bin 079 km yol ağında 322 Bıçaklı Kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 solüsyon püskürtücülü kamyon, 2 rotatif, 6 kurtarıcı, 102 bin ton tuz ve 200 ton tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde çalışma yürütüldü.

24 saat esasına göre yapılan çalışmalarda kar ve buzlanmaya karşı önlem amacıyla 15 bin ton tuz kullanıldı.

Ayrıca, Kuzey Marmara Otoyolunda görevli şirketler tarafından 104 adet bıçaklı kamyon, 19 adet yükleyici, 15 adet kurtarıcı, 32 bin ton tuz ve 800 ton solüsyon ile çalışmalar yapıldı.