İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı. Etkisini artıran kar ile birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle ana arterlerde büyük sorunlar yaşanmasa da buzlanma nedeniyle ara sokaklarda trafik kazaları meydana geldi.

Araçlar park halindeki araçlara çarptı

Kağıthane'deki ara sokaklar tamamen karla kaplandı. Araçlar yokuşta kayarak park halindeki diğer araçlara çarptı. Maddi hasarlı kazalar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Beykoz'da ise rampadan inen bir sürücü buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Araçlar yavaş yavaş ilerlerlerken, caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Caddede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Şişli'de araç bariyerlere çarptı

Bir başka trafik kazası da Şişli'de meydana geldi. Feriköy'de yokuştan inmeye çalışan sürücüler, kayganlaşan yolda zor anlar yaşadı.

Adeta buz pistine dönen yolda güçlükle ilerleyen sürücüler, zaman zaman araçlarının hakimiyetini kaybetti. Bu sırada yokuştan hızla inen bir sürücü, duramayarak bariyerlere çarptı. O anlar kameralara yansıdı.