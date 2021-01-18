Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yaban keçisi döneri pahalıya patladı: 33 bin 953 lira ceza yediler
[Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, döner çubuğu ve üzerinde bulunan etlere el koydu. Fotoğraf: İHA]
Artvin'de yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen ve vurdukları yaban keçisinin etinden döner yapıp yerken yakalanan 2 kişiye toplam 33 bin 953 lira para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında Artvin merkeze bağlı Maden köyü sınırları içerisinde yaban keçisi avlayan 2 kişiyi yakaladı.
Vurdukları yaban keçisinin etinden döner yapıp yerken yakalanan 2 kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmekten toplam 33 bin 953 lira para cezası verildi.
Avlanan yaban keçisi, döner çubuğu ve üzerinde bulunan etlere de el konuldu.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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