Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da 94 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ'da, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.
Elazığ'da dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Baskil, Maden, Karakoçan, Sivrice, Kovancılar, Keban ve Palu ilçelerine bağlı 94 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin, görüş mesafesinin zaman zaman 1 metreye düştüğü bazı bölgelerde, kapanan köy yollarını açmak için başlattığı çalışma sürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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