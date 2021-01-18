Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/İHA
Kiralık araç dolandırıcılarına operasyon: 11 gözaltı
İstanbul'da, araç kiralama adı altında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.
İstanbul'da araç kiralama işi yapan zanlıların, araç kiralayanlardan aldığı depozitoları, araçlarda daha önce meydana gelen hasarları bahane ederek geri ödemedikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından, birbirleriyle bağlantılı 11 kişinin yakalanması için 13 Ocak'ta operasyon yapıldı.
Operasyonda, 11 kişi zanlı alındı. Emniyette ifadesi alınan zanlılardan 4’ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5’i çıkartıldıkları adli makamlarca “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandı.
Geri kalan diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Dolandırıcılık
Son Haberler
- 11:10
- 11:14
- 11:09
- 11:01
- 10:56
Sıradaki Haber
Bingöl’de 288 köy yolu ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz