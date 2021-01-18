Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonları: 23 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 176 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 23’ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11-17 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 176 şüpheli gözaltına alındı, 15 kilo 355 gram esrar, 601 gram sentetik uyuşturucu, 720 uyuşturucu hap, 174 gram eroin, ruhsatsız 6 tabanca ve 93 mermi ele geçirildi.
176 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 23’ü tutuklandı, 12’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 153’ü serbest bırakıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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