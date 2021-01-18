İl Özel İdaresine bağlı “kar kaplanları” olarak adlandırılan ekipler, kar kalınlığının 5 metreye kadar ulaştığı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşmesi, tipi ve fırtına nedeniyle açılan yolların bir süre sonra tekrar kapanması gibi zorlu durumlara karşı mücadele eden ekipler, gece gündüz mesai yapıyor.

Çalışmalarda yer alan 16 ekip, koşullar çok ağır olmasına rağmen, vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için uğraş veriyor.