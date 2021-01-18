Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güvercinler yiyecek için buğday pazarına akın ediyor
Adıyaman'da yüzlerce güvercin, tahıl tanelerinden alabilmek için kentteki buğday pazarına akın ediyor.
Soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler, Adıyaman'daki buğday pazarını mesken tutuyor.
Güvercinler, pazarın yanındaki boş arazide bulunan ve üzeri branda ile kapatılan buğdayı, brandayı delerek yemeye çalışıyor.
Açık olan iş yerlerinin tahıl ambarlarına kadar giren güvercinler, çoğu zaman dışarıda bulunan kırık buğdaylardan nasibini alıyor.
Güvercinler buğday, arpa, nohut, mısır tanelerinden yiyor. Güvercinler, sadece kışın değil, yazın hasat zamanında da pazardan ayrılmıyor.
Haber: Ahmet Arslantaş
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