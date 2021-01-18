Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da balon turları 10 gündür yapılamıyor
Rüzgar ve yağışın etkili olduğu Kapadokya'da, balon turları 9 Ocak'tan beri yapılamıyor. Yetkililer, uçuşlara engel olan hava koşullarının birkaç gün daha sürmesini bekliyor.
Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi yapıları ve çeşitli tur aktiviteleri ile bilinen Kapadokya'da, olumsuz hava koşulları balon turlarını olumsuz etkiliyor.
Bölgenin güzelliklerinin gökyüzünden izlenmesine olanak sunan balon turları, 9 Ocak'tan beri rüzgar ve yağış nedeniyle iptal ediliyor.
Balon firması yetkilileri, uçuşlara engel olan olumsuz hava şartlarının birkaç gün daha sürmesini bekliyor.
Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında yapılabiliyor.
Etiketler: Turizm
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