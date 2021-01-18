Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay ve Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay ve Antalya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik Hatay ve Antalya'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda farklı türlerde 4,5 kilogram uyuşturucu madde, 20 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlılar adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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