Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 4 ile buzlanma ve don uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Meteoroloji, 4 il için buzlanma ve don uyarısı yaparak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Konya'nın kuzeyi dışında kalan yerlerde aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bölgede hava sıcaklığının 4 ila 8 derece altında seyredeceği belirtildi.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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