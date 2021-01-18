Muş’ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle, Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, 2 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu yolda, karla mücadele çalışması başlattı.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede ekipler 24 saatlik zorlu mücadelesi sonucunda yol ulaşıma açarken, tedbir amaçlı kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kar yağışı ve tipinin sürdüğü, kardan tünellerin oluştuğu bölgede, ekipler yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Mahsur kalanların imdadına yetiştiler

Karayolları ekipleri bir yandan karla mücadele çalışmasını sürdürürken, bir yandan da yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Karın geçit vermediği yolda kara saplanan bir araç ve içerisindeki iki kişi, karayolları ekibinin yardımı ile kurtarılarak, yoluna devam etti.