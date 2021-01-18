İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen hafta kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 22 tabanca, 11 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 144 mermi ve 25 kartuş ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen 4 otomobil, 9 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 229 şüpheliyi de yakaladı.

Kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.