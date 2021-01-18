Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'daki denetimlerde 37 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerince 11-17 Ocak'ta yapılan denetimlerde ruhsatsız 37 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen hafta kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde ruhsatsız 22 tabanca, 11 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 144 mermi ve 25 kartuş ele geçirildi.
Ekipler ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen 4 otomobil, 9 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 229 şüpheliyi de yakaladı.
Kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.
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