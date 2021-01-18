Çınar ilçesi'ne bağlı kırsal Düzova Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Mahsum Bulut'un koyunlarından biri, ikisi boyun kısmında olan 6 bacaklı bir kuzu doğurdu.

Bulut, sağlığında bir sorun bulunmayan kuzuyu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İlk defa böyle bir durumla karşılaşılan mahallede, kuzu ilgi odağı oldu.

"Doğumda ters doğdu"

Kuzunun yaklaşık 20 gün önce doğduğunu ve şu ana kadar herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını anla Bulut, "Doğumda ters olarak doğdu. Biz de müdahale ettik. Yavru dünyaya gelince, baktığımızda altı bacaklı olduğunu gördük. Allah'ın mucizesidir. Biz ilk defa 6 bacaklı bir hayvan gördük. Amcalarıma, onların çocuklarına ve babamlara söyledim. Onlar da daha önce görmemiş” dedi.

"Satmayı düşünmüyoruz"

Köylülerin büyük ilgi gösterdiği kuzuyu satmayı düşünmediğini söyleyen Bulut, “ Ben kendimi bildiğimden beridir hayvancılıkla uğraşıyoruz. Köylüler de şaşırdı. Satmayı şu an için düşünmüyoruz" diye konuştu.