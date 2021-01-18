Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da polis ekipleri, 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, 2 bin litre kaçak akaryakıt buldu.
Kaçakçılık iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Akaryakıt Kaçakçılık
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