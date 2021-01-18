İl genelinde dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi, 288 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Yolların açılması için 2 kar savunma, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme aracının kullanıldığı çalışmalarda 110 personel yer alıyor.

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Kent merkezinde de etkili olan kar yağışının, ulaşımda sorun yaratmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Beyaza bürünen Yedisu ilçesinde, belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.