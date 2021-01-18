Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl’de 288 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Bingöl’de 288 köy yoluna, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İl genelinde dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi, 288 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Yolların açılması için 2 kar savunma, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme aracının kullanıldığı çalışmalarda 110 personel yer alıyor.
[Fotoğraf: AA]
Kent merkezinde de etkili olan kar yağışının, ulaşımda sorun yaratmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Beyaza bürünen Yedisu ilçesinde, belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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