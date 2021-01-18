İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiralama firması adı altında araç kiralayan ve vatandaşlardan aldıkları depozitoları çeşitli bahanelerle geri ödemeyen ve haksız kazanç elde eden şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

Polis ekipleri, 13 Ocak’ta düzenledikleri operasyon kapsamında, yaptıkları baskınla 11 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.