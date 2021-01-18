Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Turistleri taşıyan midibüs tıra çarptı: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nde, turistlerin bulunduğu midibüsün tıra çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Midibüs sürücüsünün durumu ağır.
Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı Gebze Muallimköy mevkisinde Ankara yönüne giden Memduh Şık idaresindeki midibüs, önünde seyreden tıra çaprtı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Şık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Trafik Kazası
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