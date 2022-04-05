Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 15:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
El freni çekilmeyen otomobil araçların arasından kıl payı geçti
Iğdır'da el freni çekilmeden park edilen otomobil hareket ederek ana yola çıktı ve 2 aracın arasından geçti. Yolun boş olması nedeniyle herhangi bir kaza yaşanmadı. O anlar kameralara yansıdı.
Dün Karakoyunlu ilçesinde akaryakıt istasyonunda bir araç el freni çekilmeden park edildi. Otomobil, bir süre sonra geriye doğru hızla hareket etmeye başladı.
Iğdır - Nahçıvan kara yoluna giren otomobil, biri kamyon 2 aracından ortasından kıl payı geçti.
Yolun karşısına ilerleyen otomobil, daha sonra bir iş yerinin önündeki merdivenlere çarparak durdu.
Otomobilde hasar oluşurken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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