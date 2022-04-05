Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da toz taşınımı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri Antalya'da etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, toz taşınımı nedeniyle yer yer görüş mesafesi düştü.
Varyant Seyir Tepesi'nden bakıldığında toz bulutlarının kenti kapladığı görüldü. Kentin silüetini oluşturan Beydağları da neredeyse görülmez hale geldi.
Öte yandan, araçların üzeri, evlerin balkonları tozla kaplandı.
Etiketler: Hava Durumu Antalya Fırtına
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