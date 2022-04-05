Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçunun önlenmesi ve açığa çıkarılması için kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Bismil ilçesinde, üçüncü şahıslar adına çıkarılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden, kredi kartı borcu olanlar ile nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlardan komisyon almak suretiyle kredi kartından çekim işlemi yapan, tefecilik suçunu işleyen, yasa dışı faaliyetleriyle Bankacılık Kanunu'na muhalefet eden şüpheliler tespit edildi.

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Eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 46 fişek, 4 şarjör, çok sayıda senet, üçüncü şahıslar adına kredi kartı, pos slipleri, ajandalar, not defterleri ele geçirildi.

Şüphelilerin, tespit edilen 220 olayda tefecilik yöntemiyle yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira para akışı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.