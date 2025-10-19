Ege'de sardalya bolluğu balıkçıları sevindirdi

"Vira Bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan Egeli balıkçılar, kıyıya sardalya bereketiyle dönüyor.

Yaklaşık 1,5 aydır "derya kuzuları"nın peşinde ilerleyen Egeli balıkçılar, denize saldıkları ağları sardalya dolu şekilde güverteye çekiyor.

Bölge balıkçıları, en çok kazanç sağladıkları sardalya ile sezonu bereketli geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bölgenin önemli balıkçılık merkezi Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'na yanaşan balıkçılar, tuttukları sardalyaları burada kamyonlara yükleyerek İzmir başta olmak üzere birçok kente gönderiyor.

[Fotoğraf: AA]

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, sezon öncesi sardalya açısından endişelerinin bulunduğunu ancak denize açıldıktan sonra olumsuz düşünceden sıyrıldıklarını söyledi.

Balık sezonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Aksoy, "Özellikle sardalya konusunda oldukça verimli bir başlangıç yaşandı. Görünen o ki yılbaşına kadar sardalya bereketi bu şekilde devam edecek. İyi bir av sezonu geçireceğiz. İnşallah bu şekilde devam ederiz ve halkımız da ucuz balık tüketir" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"1 Eylül'den sonra her taraf sardalya oldu"

Ege Bölgesi'nde gırgır balıkçılığı yapan Hüseyin Cambaz ise Ege'de balık sezonunun umduklarından daha bereketli geçtiğini ifade etti.

Cambaz, şu an en çok sardalyadan kazanç sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yasak dönemlerde 4 ay teknelerle, uzatma ağlardan sardalya gelmiyordu. Biz ona istinaden 'Bu sene deniz boş' dedik fakat deniz bizi bekliyormuş, kısmetimiz varmış. 1 Eylül'den sonra her taraf sardalya oldu. Ege'de bu sene sardalya bolluğu yaşanıyor. Mevsimlerin kurak olmasına rağmen sezon bereketli devam ediyor. Yılbaşından sonra Ege'de hamsi de olacak. Denizde palamut, uskumru, kolyoz kısıtlı."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Sercan Baran da geçen seneye göre bu yıl bereketli av sezonu yaşadıklarını, bundan dolayı fiyatın düşük seviyede seyrettiğini söyledi.

Sardalyanın yüzlerini güldürdüğünü dile getiren Baran, "Sardalya iyi ve memnunuz. Bu yıl bir avda ortalama 300-400 kasa sardalya tutuyoruz. Fiyatlar biraz düşük. Balığın büyüklüğüne ve kalitesine göre kasa fiyatı 400 liradan başlayıp 1500 liraya kadar değişiyor" ifadelerini kullandı.