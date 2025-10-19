Az Bulutlu 13.4ºC Ankara
Türkiye
AA 19.10.2025 06:54

Düğün salonu önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 14 yaşındaki bir çocuğun ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

Düğün salonu önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

Yeşil Mahallesi'ndeki düğün salonu önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada babası H.E'nin de tartışanlar arasında olduğunu gören 14 yaşındaki İ.E, tabancayla çevredekilere ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan İ.E'nin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mersin
