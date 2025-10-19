Düğün salonu önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

Yeşil Mahallesi'ndeki düğün salonu önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada babası H.E'nin de tartışanlar arasında olduğunu gören 14 yaşındaki İ.E, tabancayla çevredekilere ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan İ.E'nin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.