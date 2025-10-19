Duman 14.8ºC Ankara
AA 19.10.2025 05:06

İstanbul'da seyir halindeki otomobil yandı

İstanbul Pendik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da seyir halindeki otomobil yandı
[Fotograf: DHA]

D-100 kara yolu Ankara istikametinde 5 kişinin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü, otomobili kenara çekerek yanındakilerle araçtan indi.

Alevler kısa sürede otomobilin her yerini sardı, araçtan zaman zaman patlama sesleri geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

