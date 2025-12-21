Duman 8.6ºC Ankara
AA 21.12.2025 13:51

ABD, Venezuela açıklarında ikinci bir ticari gemiye el koydu

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Venezuela açıklarında ikinci bir ticari geminin durdurulduğunu doğruladı.

ABD, Venezuela açıklarında ikinci bir ticari gemiye el koydu

Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Sahil Güvenliğinin, Venezuela açıklarında ikinci bir petrol tankerine dün düzenlenen operasyonla el konulduğunu bildirdi.

ABD'nin yaptırım uyguladığı petrolün "narkoterörizmin finansmanında kullanıldığını" öne süren Noem, "Yaptırımlara tabi petrolün yasa dışı hareketini takip etmeyi sürdüreceğiz. Sizi bulacağız ve durduracağız." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Savunma Bakanı Pete Hegseth de X'ten yaptığı paylaşımda, yaptırım altındaki petrol tankerlerinin Venezuela'dan ayrılması ya da Venezuela'ya gitmesine yönelik ablukanın, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin çaldığını iddia ettiği "tüm Amerikan varlıklarını iade edene kadar tam olarak sürdürüleceğini" ifade etti.

Venezuela'dan kınama

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin uluslararası sularda Venezuela'ya petrol taşıyan ticari gemiyi durdurmasını kınandı ve mürettebatın "zorla alıkonulduğu" belirtildi.

Açıklamada, "ABD hükümetinin bu uygulamalarla dayatmaya çalıştığı sömürgeci model başarısız olacak ve Venezuela halkı tarafından yenilgiye uğratılacaktır." ifadesi kullanıldı.

ABD Venezuela açıklarında petrol tankerine el koymuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tankere "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

Venezuela ise olayı "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.

