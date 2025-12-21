Duman 8.6ºC Ankara
Gündem
AA 21.12.2025 13:28

Yılmaz: Kanlı Noel, tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazınmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 1963'te yapılan Kanlı Noel katliamının tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazındığını söyledi.

Yılmaz: Kanlı Noel, tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazınmıştır

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 1963'te yapılan Kanlı Noel katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı.

Rum EOKA çetelerinin Kıbrıs Türkü'nü yok etmeyi ve Ada'yı topyekun işgal etmeyi hedefleyen saldırılarının simgesi olan Kanlı Noel'in tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazındığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kadın, çocuk, yaşlı demeden masum Kıbrıs Türklerinin katledildiği bu soykırım girişimi, Kıbrıs Türkü'nün Anavatan Türkiye ile omuz omuza verdiği kararlı direniş sayesinde amacına ulaşamamıştır. Kanlı Noel'in yıl dönümünde bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Türkiye ve KKTC, sonsuza dek omuz omuza var olacaktır."

"Kanlı Noel"

Kıbrıs'ta, terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 62. yılı.

İki toplumun ortaklığında kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nden Türkleri şiddet yoluyla tasfiye etmeyi hedefleyen Akritas Planı'nı uygulamaya koyan EOKA'cı Rum çeteleri, 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece, Lefkoşa'da saldırıya geçerek onlarca Kıbrıs Türkü'nü şehit etti.

Kıbrıs’ta Rum barbarlığı: Kanlı Noel
Kıbrıs’ta Rum barbarlığı: Kanlı Noel

Cevdet Yılmaz
28 ilde FETÖ operasyonu: 50 tutuklama
