Kıbrıs’ta Rum barbarlığı: Kanlı Noel

62 yıl önce Kıbrıslı Türk soydaşlarımız tarihe Kanlı Noel olarak geçen EOKA militanlarının katliamına maruz kaldı.

Kıbrıs'taki İngiliz hakimiyeti, uzun müzakerelerin ardından, 16 Ağustos 1960'ta Rumların ve Türklerin ortaklığını esas alan bir cumhuriyetin ilan edilmesiyle fiilen son buldu.

1960 yılında kurulan yeni cumhuriyetin anayasası Türklerin siyasi haklarını garanti altına alıyordu. Ancak bu ortaklık fazla uzun sürmedi ve Rumlar, silah zoruyla Kıbrıs Türklerini yönetimden uzaklaştırdı.

Hedef Türkleri Ada'dan yok etmekti

1963'ün Aralık ayında Kıbrıslı Türklerin hafızasından asla silinmeyecek acı olaylar yaşandı.

Rumlar, Ada'daki Türkleri, Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması) hedeflerinin önündeki engel olarak görüyordu.

20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece Akritas adı verilen ve Türklerin Ada'dan yok edilmesini hedefleyen plan, Rum çeteler tarafından uygulanmaya başladı.

EOKA militanları Türklerin yaşadığı mahalleleri ve köyleri hedef aldı. "Kanlı Noel" olarak anılan saldırılarda 364 Türk şehit edildi, 103 Türk köyü boşaltıldı.

Türk alayında görevli Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğu banyo küvetinde hunharca katledilmişti.

Türkiye, diğer garantör ülkeler İngiltere ve Yunanistan'ı müdahaleye çağırsa da olumlu yanıt alamadı.

Ada'ya Birleşmiş Milletler Barış Gücü konuşlandırılsa da Türklerin üzerindeki baskılar 1964 yılı boyunca artarak devam etti.

Rumlar, 6 Ağustos 1964 tarihinde üniversite öğrencileri ile Erenköylü mücahitlerin savunduğu Erenköy'e saldırıya geçti.

Erenköy'ü korumak için gizlice bölgeye gelen öğrenci, veteriner ve öğretmenden oluşan 500'e yakın Türk mücahidi, halkın yanında siper aldı. Rumların bu ağır saldırıları Erenköy'deki direnişi kıramadı.

Yüzbaşı Cengiz Topel Rumlar tarafından işkenceyle şehit edildi

Rumların Erenköy çevresindeki kuşatmasını sona erdiren ise Türk Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği uyarı uçuşları oldu.

Bu muharebeler sırasında Yüzbaşı Cengiz Topel'in kullandığı F100F jeti, yerden isabet alarak düşürüldü.

Paraşütle atlamayı başaran Topel, indiği Rum köyü yakınlarında esir alındı.

Rumlar tarafından işkenceyle şehit edilen Yüzbaşı Topel, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi oldu.

[Yüzbaşı Cengiz Topel'in cenaze töreni. | Fotoğraf: AA]

Tarihe geçen zafer: Kıbrıs Barış Harekatı

Ada'daki Türk toplumu, acı dolu günlerin bitmesi için 20 Temmuz 1974'te başlayacak Kıbrıs Barış Harekatı'nı beklemek zorundaydı.

1967’den itibaren Türklere karşı olan baskı gitgide artırıldı. Katliamlar yeniden başladı. Zorunlu göçlerle Türk halkı Ada'nın yüzde 3’lük kısmına sıkıştırıldı.

Cuntacı Albay Nikos Sampson, 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs’ta kanlı bir darbe yaptı. Amacı, Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanma hayali olan 'Enosis'in gerçekleştirilmesiydi.

Bunun anlamı adadan Türk varlığını silmekti.

"Yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz"

Açıkça büyük bir soykırımı hedefleyen bu darbeye karşı Türkiye derhal harekete geçti. Uluslararası baskılara rağmen Türkiye, garantörlük hakkını kullanmakta tereddüt etmedi.

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, "Biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz" sözleriyle duyurdu.

Kıbrıs Barış harekatı 20 Temmuz günü sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Türk askeri saat 06.05 sularında adaya ayak bastı. Havadan ve denizden Kıbrıs’a çıkan Türk askeri, Kıbrıslı Türk Mücahitlerle omuz omuza çarpışarak Kıbrıs Türk halkının kurtarıcısı oldu.

"Ayşe tatile çıksın"

Türkiye, harekatı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararına uyarak 22 Temmuz 1974’te durdurdu. Yine BM Güvenlik Konseyi’nin kararına göre Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bir araya gelerek Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelere başladı.

Kıbrıs Barış Harekatı

Temmuz ayının sonunda başlayan Cenevre görüşmeleri sonuçsuz kalınca harekatın ikinci bölümü "Ayşe tatile çıksın" parolası ile, 13 Ağustos’u 14 Ağustos’a bağlayan gece hayata geçirildi.

Ayşe, Cenevre konferansına katılan dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızının adıydı ve görüşmelerden sonuç çıkmayacağının, operasyon için vakit kaybedilmemesi gerektiğinin işaretiydi.

Rumlar yüzlerce sivili katletti

Rum ordusu destekli milisler geri çekilirken, kuşatmaya aldıkları Türk köylerinde insanlık dışı katliamlara imza attı. Taşkent, Atlılar, Muratağa, Sandallar köylerinde tamamı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yüzlerce masum sivil katledilmiş ve toplu mezarlara gömülmüştü.

Öyle büyük vahşete imza atılmıştı ki katledilen sivillerin kimlik tespitinin yapılarak şehitliklere gömülmesi bugün bile devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu

18 Ağustos’ta sona eren Barış Harekatı ile Türk askeri büyük başarı kazandı ve adada barış dönemi başlamış oldu.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk ordusu, 498 şehit verdi. Kıbrıs Türk tarafı ise, harekatta 70’i mücahit, 270 kişiyi kaybetti. Kıbrıs Türklerinin genel olarak verdiği şehit sayısı ise 1672 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçta harekat sayesinde Kıbrıs’ın bugünkü sınırları çizildi. 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Rauf Denktaş, Federe Devlet ve Meclis Başkanı oldu. 15 Kasım 1983’te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşu dünyaya ilan edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı da yine Rauf Denktaş oldu.