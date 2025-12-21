Yunus Emre Enstitüsü’nden yapay zeka hamlesi: Dünyaya Türkçe öğretilecek

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) bu yıl da Türk dilini ve kültürünü dünya genelinde tanıtma ve yayma misyonunu kararlılıkla sürdürdü.

69 ülkedeki 93 kültür merkeziyle kültürel diplomasi çalışmalarına devam eden YEE, sene boyunca yüz yüze ve çevrim içi yürütülen kurslarda yaklaşık 26 bin kursiyere Türkçe dil eğitimi verdi.

YEE, yetişkinlerin yanı sıra çocuklara da Türkçe öğretmeyi hedefleyerek farklı ülkelerdeki okullarda Türkçenin seçmeli veya zorunlu yabancı dil olarak okutulmasına yönelik çalışmalarını "Tercihim Türkçe Projesi" ile yürüttü.

Bu proje kapsamında 2025'te yaklaşık 22 bin öğrencinin Türkçe öğrenmesini sağlayan Enstitü, yurt dışında Türkçeyi farklı iklimlerde yayacak Türkologları yetiştiren Türkoloji bölümlerini "Türkoloji Projesi" ile destekledi.

Enstitü, bu yıl aynı proje kapsamında yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye Türkçe öğretilmesini sağladı.

YEE tarafından 2025'te dünyanın farklı noktalarında 1000'den fazla kültürel etkinlik düzenlendi.

"Anadolu'dan Esintiler Türk Caz Musikisi Turnesi"

Paneller, sergiler, tiyatro gösterileri, konserler ve çeşitli kültürel faaliyetlerle Türk kültürünü geniş katılımcı kitlesine tanıtan YEE, Türk kültürel zenginliğinin evrensel değer olarak kabul görmesine katkı sağladı.

Enstitü, Anadolu'nun büyüleyici ezgilerini cazın evrensel diliyle buluşturan "Anadolu'dan Esintiler Türk Caz Musikisi Turnesi" ile Balkanlar'daki 6 ülke ve 11 şehirde sanatseverleri buluşturdu.

- "2026 içinde yapay zeka temelli Türkçe öğretim platformumuzu yayın hayatına kavuşturmayı hedefliyoruz"

YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, 2025'in kendileri açısından bereketli geçtiğini, bütün Türkçe öğretim setlerini yenilediklerini, Türk dilinin nasıl öğretileceğine dair çalıştay düzenlediklerini ve kitapçık hazırladıklarını söyledi.

Türkçe öğretim platformu gibi dev bir projeye imza atmak üzere olduklarını belirten Aliy, "2026 yılı içinde yapay zeka temelli Türkçe öğretim platformumuzu yayın hayatına kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu konuda bir yılı aşkın süredir çalıştık, alanında çok değerli çalışmalar yapmış, çok önemli isimlerle çalıştık, hem teknoloji alanında hem de Türk dilinin yabancılara ikinci dil olarak öğretilmesi alanında. Biz, bunun modelini kurduk. Yapay zeka ile dünyaya Türkçeyi öğreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Aliy, YEE, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Hazar Üniversitesi ortaklığında 26 Şubat'ta 2. Bakü Türkoloji Kurultayı'nı gerçekleştireceklerini belirtti.

Kurultay'ın 100 yıl önce Bakü'deki İsmailiyye Sarayı'nda gerçekleştirildiğini hatırlatan Aliy, ikinci kurultayın da Türk dili, kültürü ve bilimi için "dönüm noktası olan" ilk kurultayın izinde, aynı tarihi mekanda ve aynı saatte başlatılacağını dile getirdi.

"Kültürel faaliyetleri, Türkçeye olan ilgiyi uyandırmak için kullanıyoruz"

Aliy, dünya masalları serisi yaptıklarını, Türkçe öğrenen kişilere A1, A2, B1, B2 seviyelerinde okuyacakları dünya masallarını Türkçe anlattıklarını, yazdıklarını ve seslendirmelerini yaptıklarını anlattı.

Dünyada Anadolu ve Türk kültürünü tanıttıklarını dile getiren Aliy, yaklaşık 2000 etkinliği dünyanın farklı noktalarında yaptıklarını söyledi.

Aliy, kültürel çalışmalar sonrası öğrenci sayılarında büyük artış olduğuna dikkati çekerek, "Biz, artık kültürel faaliyetleri, Türkçeye olan ilgiyi uyandırmak için kullanıyoruz yani Türk yemeğine, Türk sanatına, Türkiye'nin tarihine, arkeolojisine, coğrafyasına, mimarisine olan ilgi, insanların Türkçe öğrenmesine vesile oluyor. O yüzden teknolojiyle birlikte düşen yabancı dil öğrenme isteğini ve arzusunu kültürel çalışmalarımızla ayağa kaldırdık" ifadelerini kullandı.