Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 19.10.2025 03:16

İstanbul'da tefecilik soruşturması: 3 tutuklama

İstanbul'da "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da tefecilik soruşturması: 3 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.

Gözaltındaki Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklama, 1'i konutu terk etmeme bir kişi ise imza atma şeklindeki adli kontrol uygulanması talebi ile mahkeme huzuruna çıktı.

Şendil, Gökçe ve Ekşioğlu'nun tutuklanmasına karar verildi.

Ayrıca mahkeme, Kayıkçı için "konutu terk etmeme", Yüksel hakkında ise "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.  

ETİKETLER
İstanbul Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:24
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
03:21
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Moskova'da konser verdi
01:54
Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
01:47
Bakan Fidan: KKTC’de düzenlenecek seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum
00:59
Hamas: Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nı açmama kararıyla ateşkesi açıkça ihlal etti
23:32
Bursa'da göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü yoldan çıktı
İETT otobüsü yoldan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ