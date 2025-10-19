İstanbul'da tefecilik soruşturması: 3 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.

Gözaltındaki Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklama, 1'i konutu terk etmeme bir kişi ise imza atma şeklindeki adli kontrol uygulanması talebi ile mahkeme huzuruna çıktı.

Şendil, Gökçe ve Ekşioğlu'nun tutuklanmasına karar verildi.

Ayrıca mahkeme, Kayıkçı için "konutu terk etmeme", Yüksel hakkında ise "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.