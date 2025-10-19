Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
AA 19.10.2025 01:53

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda seyreden H.A.G. idaresindeki otomobil, Akören beldesinde Y.Y.Ç'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motosikletteki Y.İ.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Y.İ.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü çocuğun da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, hastanede tedavisi tamamlanan sürücü H.A.G'yi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar Trafik Kazası
