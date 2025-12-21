Üç ayların başlangıcında dinlenebilecek kaliteli içerikler TRT Dinle’de

Bereket ve mağfiret iklimi olan üç ayların 21 Aralık Cumartesi başlamasıyla birlikte, Müslümanlar ibadet yoğunluğunu artırarak manevi bir yenilenme sürecine giriyor. Bu özel dönemde TRT Dinle, “Din ve Yaşam” kategorisiyle dini içerik arşivini tek bir adreste topluyor. Kullanıcılar, her yaştan ilgiye hitap eden geniş kütüphane sayesinde üç ayların ruhuna uygun, kaliteli ve zengin sesli içeriklere kolayca ulaşabiliyor. Üç ayların sonuncusu, Müslümanların “on bir ayın sultanı” diye tanımladığı Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026 Çarşamba başlayacak.

Üç aylar 21 Aralık’ta başlıyor

İslam dünyasında büyük bir heyecanla beklenen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, 21 Aralık tarihinde başlıyor. Bu dönem, Müslümanlara dini hissiyatlarını güçlendirme, ibadetlerini artırma ve gündelik hayatlarını sorgulama fırsatı sunuyor. Üç aylar içinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi mübarek geceler yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vakit hesaplamalarına göre Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek. Bu özel günler, dua ve zikirlerle manevi atmosferin derinleştiği zamanlar olarak öne çıkıyor.

Kur’an-ı Kerim sureleri, meal ve dualar TRT Dinle’de

TRT Dinle’nin “Din ve Yaşam” kategorisi, üç ayların manevi havasını her an yanında taşımak isteyenler için eşsiz bir arşiv sunuyor. Kullanıcılar bu kategoride; Kur’an-ı Kerim Mukabele, Aşr-ı Şerif ve İlahilerden Seçmeler gibi listelere kolayca ulaşabiliyor. TRT Dinle, “Din ve Yaşam” kategorisi ile üç aylar ve kandillerde kullanıcıların ilgisini çekebilecek içerikleri bir araya getiriyor.

Kur’an-ı Kerim meali, İslam İlmihali gibi sesli kitaplara erişmek, Ramazaniyye, Hicaz Makamında Zikir İlahileri ve Türk Tasavvuf Müziğinden Seçmeler gibi çalma listeleri manevi günleri ilahiler ile taçlandırmak isteyen kullanıcılar için tüm dini içerikler Din ve Yaşam kategorisi altında toplanıyor.

TRT Dinle, trtdinle.com üzerinden erişilebildiği gibi Google Play ve App Store mağazalarından ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

Regaib Kandili 25 Aralık’ta idrak edilecek

İslam âlemi için mübarek üç ayların habercisi olan Regaib Kandili, 25 Aralık tarihinde idrak edilecek. Rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının aralandığı bu özel gecede, milyonlarca Müslüman camilerde ve evlerinde ibadet ederek dua edecek. Regaib Kandili özel içerikleriyle bu geceyi daha da anlamlandıran TRT Dinle’de, sohbetler, dualar, ilahiler ve özel podcastler kullanıcıları bekliyor.

Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak

Mübarek üç ayların tacı olan ve "on bir ayın sultanı" olarak adlandırılan Ramazan ayı, bu yıl 19 Şubat’ta tüm bereketiyle karşılanacak. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu müjdelenen Kadir Gecesi 15 Mart'ta idrak edilirken, Müslümanlar 20 Mart tarihinde Ramazan Bayramı’nın sevincini yaşayacak.