Yaşam
TRT Haber 19.12.2025 14:22

TİKA, Bangladeş'te köy inşa etti

TİKA, Bangladeş'in kuzeyinde, Brahmaputra Nehri'nin sürekli yer değiştiren yatağı nedeniyle sel ve erozyon riskiyle karşı karşıya kalan nehir adaları için yeni bir yerleşim alanı inşa etti. Proje, Gaibandha ilinin Fulchori alt bölgesinde hayata geçirildi.

TİKA, Bangladeş'te köy inşa etti

Brahmaputra Nehri’nin sürekli yer değiştiren yatağı, Bangladeş’in kuzey bölgelerinde yaşayan binlerce aile için her yıl yeni bir belirsizlik anlamına geliyor.

Güçlü akıntıların neden olduğu erozyon, tarım arazilerini ve yerleşim alanlarını kaybeden kısa sürede yok ederken, yerleşim alanlarını da kullanılamaz hale getiriyor. Bu süreçte birçok aile, geçim kaynaklarını ve evlerini kaybederek zorunlu göçe maruz kalıyor.

Güvenli yerleşim alanı inşa edildi

Bu zorlu koşullara karşı TİKA tarafından desteklenen proje kapsamında Gaibandha’da yükseltilmiş bir platform üzerine güvenli bir yerleşim alanı inşa edildi.

TİKA, Bangladeş'te köy inşa etti

Ada zemininden 5 metre yüksekliğe sıkıştırılmış toprakla oluşturulan oval platform, sel sularının yerleşime ulaşmasını engellemek ve erozyonu azaltmak amacıyla planlandı. Yerleşim sahasında balık yetiştiriciliği için bir havuz da bulunuyor.

Yeni yerleşim alanı, yılda 2–3 kez yaşanan sel dönemlerinde ada sakinlerine, geçimlik hayvanlarıyla birlikte güvenli barınma imkânı sağlayacak. Yaklaşık 150–180 kişinin en az 15 yıl boyunca kalıcı olarak yaşayabileceği köy, acil durumlarda çevre yerleşimlerden gelen afetzedelere de sığınma alanı oluşturacak. Aynı zamanda balıkçılık ve sebze yetiştiriciliği gibi temel geçim kaynaklarının devamına da imkân verecek.

TİKA, Bangladeş'te köy inşa etti

Eğitim ve sosyal etkinlikler kesintisiz sürdürülebilecek

Proje çerçevesinde bölgede bir okul binası ve toplum merkezi de inşa edildi. Engelli erişimine uygun yapılar, bölgedeki yetersiz elektrik altyapısı dikkate alınarak güneş enerjisi sistemiyle donatıldı. Böylece okulda eğitim, toplum merkezinde ise sosyal etkinlikler ve toplantılar kesintisiz sürdürülebilecek.

Bangladeş'te iklim değişikliğinin etkisiyle sel ve nehir erozyonu her yıl artarken, Gaibandha'daki bu yerleşim alanı, char bölgelerinde yaşayan toplulukların afetlere karşı direncini artıran bir model proje olarak öne çıkıyor.

TİKA Bangladeş
'Mavi vatan'ın hayat kurtaran elleri 7 gün 24 saat görev başında
