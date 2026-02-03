Norveç kraliyet ailesinde kriz: Veliaht Prensesin oğlu hakim karşısında

Oslo Bölge Mahkemesinde salı günü başlayan yedi haftalık dava, son yılların en çok ses getiren yargı süreci olarak nitelendiriliyor.

Dava öncesinde 29 yaşındaki Hoiby’nin, darp, bıçakla tehdit ve uzaklaştırma kararını ihlal şüphesiyle yeniden gözaltına alınması ve tutuklu yargılanmasına karar verilmesi gerginliği artırıyor.

Ağır suçlamalar ve hapis istemi

Marius Borg Hoiby, aralarında cinsel saldırı, darp ve uyuşturucu kaçakçılığının da bulunduğu toplam 38 farklı suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

İddianamede, bilinci yerinde olmayan kadınlara yönelik cinsel saldırıların yanı sıra eski partnerlerine yönelik sistematik şiddet ve tehdit suçlamaları yer alıyor.

Savunma ekibi, Hoiby’nin cinsel istismar ve ağır şiddet suçlamalarını reddettiğini, ancak bazı küçük çaplı suçları ve eşyalara zarar verme eylemini kabul ettiğini belirtiyor. Suçlu bulunması halinde Hoiby’nin en az 10 yıl hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Kraliyet ailesi üzerinde Epstein gölgesi

Yargı süreci devam ederken, Veliaht Prenses Mette-Marit’e yönelik eleştiriler de tırmanıyor. Prensesin, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile geçmişte yoğun iletişim kurduğuna dair yüzlerce e-postanın ortaya çıkması kamuoyunda tepkiye yol açtı.

Mette-Marit "muhakeme hatası" yaptığını kabul etse de bazı kurumlar prensesle olan bağlarını kesmeye başladı.

Norveç Kraliyet Ailesi üyelerinin mahkeme salonunda yer almayacağı bildirilirken, Kral 5. Harald ve Kraliçe Sonja’nın Kış Olimpiyatları için İtalya’ya gidecek olması bu süreçteki izolasyon hissini güçlendiriyor.

Sıkı güvenlik ve yayın yasağı

Duruşmaların yapıldığı Oslo Bölge Mahkemesi çevresinde ve içinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanıyor. Mahkeme, Hoiby’nin içeride veya dışarıda fotoğrafının çekilmesine ve mağdur olduğu iddia edilen dört kadının kimliğini deşifre edecek herhangi bir ayrıntının paylaşılmasına kesin yasak getirdi.

Veliaht Prens Haakon’un üvey oğlu olan ancak resmi bir kraliyet unvanı bulunmayan Hoiby’nin çarşamba günü ilk kez ifade vermesi bekleniyor.