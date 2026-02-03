13 yaşındaki çocuk kilometrelerce yüzerek ailesini kurtardı

Cuma günü Batı Avustralya'nın güneyindeki Geographe Bay bölgesinde kano ve deniz yatağıyla açılan aile, şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaştı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarın şişme botları rotadan saptırması üzerine 13 yaşındaki genç, yardım çağırmak amacıyla kıyıya doğru kürek çekmeye başladı.

Kanosunun su alması üzerine suya atlayan genç, yaklaşık 4 kilometrelik mesafeyi yüzerek katederken, daha hızlı ilerleyebilmek için bir noktadan sonra üzerindeki can yeleğini çıkardı.

Yaklaşık dört saat süren mücadelesinin ardından karaya ulaşan genç, akşam saat 18.00 sularında yetkililere haber vererek kurtarma çalışmalarını başlattı.

Aile üyeleri 14 kilometre açıkta bulundu

Gencin ihbarı üzerine Quindalup Plajı yakınlarında başlatılan geniş çaplı arama operasyonu sonucunda, 47 yaşındaki anne ile 12 ve 8 yaşlarındaki iki kardeşi, kıyıdan 14 kilometre açıkta tespit edildi.

Kurtarma helikopteri tarafından fark edilen ve bir deniz yatağına tutunmuş halde bekleyen aile üyeleri, gönüllü deniz kurtarma ekiplerince sağ salim karaya ulaştırıldı.

Gencin çabası hayat kurtardı

Naturaliste Gönüllü Deniz Kurtarma Grubu Komutanı Paul Bresland, gencin sergilediği çabayı "insanüstü" olarak nitelendirdi.

Polis yetkilileri ise denizde koşulların ne kadar hızlı değişebileceğine dikkat çekerek, annenin ve çocukların üzerlerindeki can yelekleri sayesinde hayatta kaldıklarını vurguladı.

Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen aile üyeleri, tedavilerinin ardından kendilerini kurtaran ekipleri ziyaret ederek teşekkür etti.