Ankara
Dünya
AA 03.02.2026 10:28

Tayland'da kamp yapan turist, filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Tayland'daki Khao Yai Ulusal Parkı'nda kamp kuran bir kişi, fil saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Tayland'da kamp yapan turist, filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, parktaki kamp alanında saat 05.30 sularında yürüyüşe çıkan 69 yaşındaki turist, çadırının yakınlarında bir fille karşılaştı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, orman sınırının dışında gezen fil, adamı hortumuyla yakalayarak yere savurdu ve üzerine basarak ezdi.

Diğer kampçılar, güvenlik endişesiyle olaya müdahale etmezken turist, çadırından yaklaşık 20 metre uzaklıktaki olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Milli Park görevlileri ve polis ekipleri, fili alandan uzaklaştırdı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, turistin uzuvlarında kırıklar bulunduğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yaralanmalar olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden turistin kimliğinin Jirathachai Jiraphatboonyathorn olduğu açıklandı.

Tayland
Rusya: İstanbul müzakereleriyle 2 bin 300'den fazla Rus, yaklaşık 2 bin 400 Ukrayna askeri evine döndü
