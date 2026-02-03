Hatay, 2027'de tamamen yenilenmiş bir altyapıya kavuşacak

Hatay'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, ev, iş yeri ve kurum binalarının yıkıldığı depremlerde alt ve üstyapı da kullanılamaz hale geldi.

Afetin ardından kentin yeniden ihya ve inşası için konutların yapımından tahrip olan alt ve üstyapının onarımına kadar birçok çalışma yapıldı.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü kentte 15 ilçenin arıtma tesisi, içme suyu şebekeleri, çöp döküm sahaları ve kanalizasyon hatlarındaki onarım ve yenileme çalışmalarının 2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

"Hatay'ımızı yeni altyapıya kavuşturacağız"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarda ciddi oranda ilerleme kaydettiklerini belirten Öntürk, "Altyapıyı 2026 yılında yüzde 70 oranında bitireceğiz, kalanını da 2027 yılında bitirip Hatay'ımızı yeni altyapıya kavuşturacağız." diye konuştu.

Altyapı onarım sürecinde cadde ve sokaklarda yer yer bozulmalar yaşandığını vurgulayan Öntürk, ekiplerin sorunların çözümü noktasında yoğun mesai harcadığını ifade etti.

"Tüm ilçelerimiz yeniden sıfır kilometre altyapıya kavuşacak"

Kent merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelerde de kapsamlı çalışmalar yapıldığını aktaran Öntürk, şunları kaydetti:

"Arıtmalarıyla, çöp döküm sahalarıyla, kanalizasyon hatlarıyla, içme suyu hatlarıyla tüm ilçelerimiz yeniden sıfır kilometre altyapıya kavuşacak. Birçok ilçemizde hem içme hem de yağmur suyu ve atık su yönünden ciddi şekilde altyapı çalışmaları yapılıyor."

Öntürk, afetten etkilenen kentte eğitimden sağlığa, spor tesislerinden sosyal donatılara kadar birçok alanda ekiplerin aralıksız çalışmalarını sürdüğünü sözlerine ekledi.