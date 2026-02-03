Doğu Karadeniz’den 1 ayda 125,5 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, yılın ilk ayında bölge ihracatının 73 milyon 780 bin dolarının Trabzon'dan, 30 milyon 90 bin dolarının Rize'den, 16 milyon 884 bin dolarının Gümüşhane'den ve 4 milyon 838 bin dolarının Artvin'den gerçekleştirildiğini aktardı.

Geçen yılın aynı dönemine göre Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 671, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 96 artış yaşandığı aktarılan açıklamada, Trabzon ihracatında yüzde 26, Artvin ihracatında yüzde 17 düşüş olduğu öğrenildi.

Açıklamada, bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 44 milyon 700 bin dolarla maden ve metaller olduğuna işaret edilerek, maden ve metalleri 26 milyon 734 bin dolarla fındık, 22 milyon 800 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ile 12 milyon 775 bin dolarla yaş meyve sebzenin izlediği vurgulandı.

85 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 85 ülkeye ihracat yapıldığı belirtilen açıklamada, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Kanada, Rusya Federasyonu, Gürcistan, İtalya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğu bildirildi.

Açıklamada, bu ülkelerden Kanada'ya yapılan ihracatta yüzde 1418, Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 64 artış yaşandığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 21, İtalya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 77, Çin'e yapılan ihracatımızda ise yüzde 6 oranında düşüş yaşanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı Malezya, Tunus, Fil Dişi Sahili, Vietnam, Filipinler, El Salvador, Tayvan, Arjantin, Lübnan, Endonezya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Slovakya, Mozambik, Ekvador, Dubai, Moritanya, Maldiv Adaları, Letonya, Bahreyn ve Bangladeş olmak üzere 20 ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir." ​​​​​​​