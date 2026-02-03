Çok Bulutlu 5.8ºC Ankara
Dünya
AA 03.02.2026 13:16

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde 200 asma ağacını söktü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde yaklaşık 200 asma ağacını söktü, birçok kasaba ve köye baskın düzenledi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde 200 asma ağacını söktü
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdır beldesinde yaklaşık 200 asma ağacını söktü.

Hıdır Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü İsa, İsrail ordusuna ait buldozerlerin beldenin güneyindeki Umm Rukbe bölgesinde Filistinlilerin arazilerini tahrip ettiğini, bunun sonucunda çok sayıda yaşlı asma ağacının söküldüğünü belirtti.

İsrail ordusu Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin evini "askeri karargaha" dönüştürdü

Öte yandan İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Hizma beldesine girerek konuşlandı. İsrail askerleri bölgede bir Filistinlinin evine baskın düzenleyerek aileyi zorla tahliye etti ve evi "askeri karargaha" dönüştürdü.

İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Kufr Malik köyü ile doğusundaki Burka köyüne de baskın düzenledi. Söz konusu baskınlarda herhangi bir gözaltı ya da ev baskını bildirilmedi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin El Halil kentine bağlı Ez-Zahiriye beldesine de baskın düzenlediğini, bölgede kontrol noktası kurarak Filistinlilere ait araçlarda arama yaptığını ve bazı araçlardaki gençleri zorla indirerek üst araması gerçekleştirdiğini aktardı.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Batı Şeria
