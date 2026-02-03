Çok Bulutlu 5.8ºC Ankara
Dünya
AA 03.02.2026 11:52

Ukrayna: Rusya 71 füze ve 450 İHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusunun, Ukrayna'ya farklı tiplerde 71 adet füze ve 450 insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna: Rusya 71 füze ve 450 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdi.

Açıklamada, Rus ordusunun, bu saldırıda İskender-M ile S-300 tipi balistik füzeleri, Kh-101, Kh-22, Kh-32 ve İskender-K tipi seyir füzeleri, Tsirkon ile Oniks tipi hipersonik füzeleri olmak üzere toplam 71 adet füze kullandığı aktarıldı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya ayrıca "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi toplam 450 İHA fıtlattığı kaydedilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 38 füze ve 412 adet İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine yönelik hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü vurgulandı.

"Moskova terörü ve tırmanmayı seçiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın ülkesine düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki Sumi, Harkiv, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa ile Vinnitsa bölgelerine saldırıda bulunduğunu kaydeden Zelenski, "Şu an itibarıyla saldırıda 9 kişinin yaralandığı biliniyor." ifadesini kullandı.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da enerji ve sivil altyapısını hedef aldığını belirterek, "Rusya için, kışın en soğuk günlerinden faydalanarak insanları terörize etmek diplomasi kullanmaktan daha önemli." yorumunu yaptı.

Müttefik ülkelere, Rusya'ya baskıyı artırma çağrısında bulunan Zelenski, "Rusya'ya baskı uygulanmadan bu savaş sona ermeyecek. Moskova şimdi terörü ve tırmanmayı seçiyor, bu nedenle azami bir baskı gerekiyor." dedi. 

