Çok Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.02.2026 11:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformlarımızı hızlandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon rakamlarıyla ilgili, "Programımızın ana istikameti ve rotası ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformlarımızı hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformlarımızı hızlandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılı ocak ayında ücret ve fiyat güncellemelerinin yanı sıra olumsuz mevsim koşullarının etkisiyle tüketici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 4,84 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 düzeyine gerilemiştir.

Ocak ayı enflasyonunda gıda ve hizmet kalemleri ön plana çıkarken özellikle dönemsel arz koşullarına bağlı olarak yükselen taze sebze ve meyve fiyatları gıda fiyatlarındaki artışta önemli rol oynamıştır. Temel mal enflasyonu ise aylık bazda ılımlı seyrini sürdürmüş, yıllık yüzde 17,45 seviyesine inmiştir.

Dönemsel gelişmeler enflasyon üzerinde kısa süreli olumlu veya olumsuz etki yapabilme potansiyeline sahip olsa da programımızın ana istikameti ve rotası ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda para, maliye ve gelirler politikalarımızı etkin ve koordineli bir şeklide yürütüyor, dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformlarımızı hızlandırıyoruz.

Talepte dengelenme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerde iyileşmenin yanı sıra gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermayeye yönelik arz yönlü politikalarımızla enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam edeceğiz." 

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Enflasyon
Sıradaki Haber
Devlet Bahçeli: Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:22
Diyarbakır'da kaybolan kadın dere yatağında ölü bulundu
13:18
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde 200 asma ağacını söktü
13:29
Türk bilim ekibi Antarktika'da: 14 bilimsel proje hayata geçirilecek
13:01
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2026 Ocak sayısı yayımlandı
12:59
Çorum-İskilip yolunun Kırkdilim Geçişi'nde sona doğru
12:52
Doğu Karadeniz’den 1 ayda 125,5 milyon dolarlık ihracat
Türk bilim ekibi Beyaz Kıta’dan sefere başladı
Türk bilim ekibi Beyaz Kıta’dan sefere başladı
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ