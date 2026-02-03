Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.02.2026 11:25

Devlet Bahçeli: Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır" dedi.

Devlet Bahçeli: Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir
[Fotograf: AA]

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
MHP Devlet Bahçeli
Sıradaki Haber
Bakan Ersoy: Kültürel mirasımızı ayağa kaldırıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformlarımızı hızlandırıyoruz
11:27
Akkuyu NGS'de geri sayım
11:29
Asrın felaketinde yaralar okullarla sarılıyor: 3 ilde 292 yeni okul açıldı
11:12
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
11:20
Bakan Ersoy: Kültürel mirasımızı ayağa kaldırıyoruz
11:02
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Sağlık çalışanları, kırsal mahallede yaşayanlar için karlı yollarda
Sağlık çalışanları, kırsal mahallede yaşayanlar için karlı yollarda
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ