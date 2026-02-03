Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
TRT Haber 03.02.2026 10:34

Türkiye genelinde Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Ramazan pidesi, Türkiye genelinde kilogramı azami 100 liradan satışa sunulacak. Buna göre, Ankara ve İstanbul'da 250 gram Ramazan pidesi 25 liradan satışa sunulacak.

Türkiye genelinde Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 2026 yılı Ramazan ayı boyunca uygulanacak pide fiyatlarını açıkladı. Bu yıl Türkiye genelinde Ramazan pidesinin kilogram fiyatı azami 100 lira olarak uygulanacak.

Ankara ve İstanbul’da 250 gram pide 25 lira

Belirlenen azami kilogram fiyatı doğrultusunda, Türkiye'nin en büyük iki metropolü olan Ankara ve İstanbul’da Ramazan pidesi fiyatları da belli oldu. Her iki ilde de 250 gram ağırlığındaki Ramazan pidesi, 25 liradan tüketiciye sunulacak.

Türkiye genelinde Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Buna göre, Ankara ve İstanbul’daki vatandaşlar sofraların vazgeçilmezi olan pideyi, gramajı ve fiyatı sabitlenmiş şekilde fırınlardan temin edebilecek.

Ramazan pidesi satışı, Ramazan ayının ilk günü itibarıyla tüm Türkiye genelinde yeni tarife üzerinden başlayacak.

Ramazan Ayı
96 kişinin gözaltına alındığı MLKP operasyonunun detaylarına ulaşıldı
