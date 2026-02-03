Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.02.2026 10:57

Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurların belirleyici olduğunu vurgulayan Şimşek, aylık enflasyonun, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 30,7’ye gerilediğini belirtti.

Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngördüklerini dile getiren Bakan Şimşek, şunları kaydetti; 

Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı.

Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz. 

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Enflasyon
Sıradaki Haber
KOSGEB Kapasite Geliştirme Desteği başvuruları başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformlarımızı hızlandırıyoruz
11:27
Akkuyu NGS'de geri sayım
11:29
Asrın felaketinde yaralar okullarla sarılıyor: 3 ilde 292 yeni okul açıldı
11:25
Devlet Bahçeli: Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir
11:12
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
11:20
Bakan Ersoy: Kültürel mirasımızı ayağa kaldırıyoruz
Sağlık çalışanları, kırsal mahallede yaşayanlar için karlı yollarda
Sağlık çalışanları, kırsal mahallede yaşayanlar için karlı yollarda
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ