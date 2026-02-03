Otomobil ve hafif ticari araç satışları ocakta arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Ocak 2026 verilerine göre, otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,14 artarak 61 bin 55, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,56 artarak 14 bin 307 oldu.

Pazarın yüzde 83,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 32 bin 428'lik satışla yüzde 53,1, B segmenti otomobiller ise 18 bin 589'lik satışla yüzde 30,4 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen otomobiller yüzde 60,3 pay ve 36 bin 786 satışla SUV modeller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 21,2 pay ve 12 bin 966 satışla sedan, yüzde 18,3 pay ve 11 bin 152 satışla hatchback (H/B) otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 26 bin 671 adetle yüzde 43,7 pay alırken, hibrit otomobil satışları 18 bin 774 adetle yüzde 30,7, elektrikli otomobil satışları 11 bin 304'le yüzde 18,5, dizel otomobil satışları 4 bin 203'le yüzde 6,9 ve otogazlı otomobil satışları 103'le yüzde 0,2 pay aldı.

Elektrikli otomobil satışları arttı

160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 87,4 artarak yüzde 17,1 paya, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 32,7 yükselerek yüzde 1,4 paya sahip oldu.

1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,8 azalarak pazardan yüzde 27,9 pay alırken 1400-1600 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 9,1 artarak yüzde 22,4 paya ulaştı.

1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 20,8 azalarak yüzde 0,4 pay, 2000 cc üstü otomobil satışları ise yüzde 51,9 düşüşle yüzde 0,1 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 59 bin 455 adetle satışların yüzde 97,4’ünü, manuel şanzımanlı otomobiller ise 1600 adetle yüzde 2,6’sını oluşturdu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, van gövde tipi yüzde 73,7 pay ve 10 bin 538 satışla ilk sırada yer aldı. Kamyonet gövde tipi ise yüzde 10,8 pay ve 1546 satışla ikinci sırada konumlandı.