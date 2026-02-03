Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.02.2026 09:55

Altın ve gümüş yeniden yükselişte

Altın ve gümüş fiyatları geçtiğimiz günlerdeki sert düşüşün ardından güne toparlanmayla başladı. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 818 liradan işlem görüyor. Gümüşün ons fiyatı da yüzde 6,1 yükselişle 84,8 dolarda seyrediyor.

Altın ve gümüş yeniden yükselişte

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,9 azalışla 6 bin 514 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 4,9 değer kazancıyla 6 bin 818 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 513 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 124 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 4,8 artışla 4 bin 876 dolardan işlem görüyor.

Gümüşün ons fiyatı da yüzde 6,1 yükselişle 84,8 dolarda seyrediyor.

Kıymetli metaller cuma günü ve dünkü sert düşüşlerin ardından bugün toparlandı. Analistler, jeopolitik riskler, doların değer kaybetmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler ve Çin talebinin devam etmesiyle altın ve gümüşteki yukarı yönlü seyrin devam etmesinin beklendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörülerle değerli metallerde sert düşüşler görülmüştü.

Yatırımcılar, yaşanan düşüşün bir düzeltme hareketi mi yoksa kısa vadeli etkenlere verilen abartılı bir tepki mi olduğunu yeniden değerlendiriyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ile küresel çapta jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

ETİKETLER
Altın Gümüş
Sıradaki Haber
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformlarımızı hızlandırıyoruz
11:27
Akkuyu NGS'de geri sayım
11:29
Asrın felaketinde yaralar okullarla sarılıyor: 3 ilde 292 yeni okul açıldı
11:25
Devlet Bahçeli: Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir
11:12
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
11:20
Bakan Ersoy: Kültürel mirasımızı ayağa kaldırıyoruz
Sağlık çalışanları, kırsal mahallede yaşayanlar için karlı yollarda
Sağlık çalışanları, kırsal mahallede yaşayanlar için karlı yollarda
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ