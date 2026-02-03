Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 03.02.2026 10:40

KOSGEB Kapasite Geliştirme Desteği başvuruları başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Desteği 2026 yılı birinci dönem başvurularının bugün başladığını; 20 milyon lira üst limitli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunulacağını açıkladı.

KOSGEB Kapasite Geliştirme Desteği başvuruları başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada, KOBİ’leri büyütmeye, üretimi ve istihdamı güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, KOSGEB Kapasite Geliştirme Desteği 2026 yılı birinci dönem başvurularının bugün başladığını duyurdu.

Bakan Kacır'ın paylaştığı bilgilere göre, 20 milyon lira üst limitli ve 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunulacak. Başvurular, 28 Şubat 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

2025 yılındaki desteklere de değinen Kacır, geçen yıl 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar liralık finansmana erişim imkanı sağladıklarını kaydetti. Kacır paylaşımında, "Daha güçlü, daha üretken bir Türkiye için işletmelerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

